قائد سلاح المهندسين في زيارة لشيخ الأمين – شاهد الصور

قال الشيخ الأمين عمر الأمين بأنه تشرف بزيارة من قائد سلاح المهندسين بأمدرمان.
وكتب شيخ الأمين على الصفحة الرسمية: تشرفت بزيارة سعادة اللواء ركن مهندس / ظافر عمر قائد سلاح المهندسين لمقر إقامتي بالمسيد بأمدرمان بيت المال .. سعدت بزيارتك ونلتقى دائماً على خير بإذن الله.
وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.
رصد وتحرير – “النيلين”
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