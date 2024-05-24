وزير الداخلية المكلف يلتقي بتجمع شباب ولاية سنار

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية أشاد بجهود شباب ولاية سنار الداعمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بجانب انخراطهم في برامج الشرطة المجتمعية لتحقيق الأمن المجتمعي وللحد من كافة المهددات والظواهر السالبة التي تستهدف مواطني الولاية ، إضافة لجهود شباب الولاية في دعم قضايا الصحة بالولاية من خلال المشاركة في تأسيس المراكز الصحية عبر مبادرة دعم جرحى ومصابي معركة الكرامة.