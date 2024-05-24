سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي بتجمع شباب ولاية سنار
التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الخميس بوفد تجمع شباب ولاية سنار برئاسة الأستاذ محمد الكامل الرشيد رئيس تجمع شباب سنار.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية أشاد بجهود شباب ولاية سنار الداعمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بجانب انخراطهم في برامج الشرطة المجتمعية لتحقيق الأمن المجتمعي وللحد من كافة المهددات والظواهر السالبة التي تستهدف مواطني الولاية ، إضافة لجهود شباب الولاية في دعم قضايا الصحة بالولاية من خلال المشاركة في تأسيس المراكز الصحية عبر مبادرة دعم جرحى ومصابي معركة الكرامة.
من جانبه أشاد رئيس تجمع شباب سنار بالتزام وزير الداخلية ودعمه لخطط وبرامج الشباب خاصة في مجال الشرطة المجتمعية بالولاية والتي ستعزز من العملية الأمنية بالولاية تحقيقاً لشعار (الأمن مسؤولية الجميع).
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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