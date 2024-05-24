المدير العام لقوات الشرطة يقف على جهود إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر

جدد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة على توفير كافة متطلبات العملية الأمنية والضبط الإداري لمنع ارتكاب الجريمة والحد منها حفظاً للأرواح والممتلكات، مبيناً أن إدارة مكافحة المخدرات تضطلع بدور كبير ومؤثر في ضبط المخدرات التي تستهدف عقول الشباب.

جاء ذلك لدى مخاطبته الخميس منسوبي إدارة مكافحة المخدرات خلال زيارته للإدارة اليوم بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة سامي أحمد حريز مساعد المدير العام للتدريب واللواء شرطة كمبال حسين مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر الأحمر ، مضيفاً أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب وضع الخطط اللازمة للحد من عمليات تهريب المخدرات وضبط المتعاملين فيها وتقديمهم للعدالة بجانب الاهتمام بالفرد من خلال برامج التأهيل والتدريب لرفع القدرات، داعياً إلى تفعيل برامج التوعية والإرشاد وسط المجتمع للتعريف بمخاطر المخدرات وتأثيرها السالب على المجتمع.