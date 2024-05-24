اقتصاد وأعمال

دخل الهيئة العربية للاستثمار واﻻنماء الزراعي.. 69 مليون دولار

2024/05/24
الهيئة العربية للاستثمار

تم عقد الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في العاصمة الإدارية بالقاهرة، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كجزء من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وقد ترأست هذا الاجتماع السيدة فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية، التي ترأست مجلس المساهمين للدورة 48.

في كلمته الافتتاحية، قدم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمناسبات السنوية للهيئات المالية العربية، وعلى الجهود المبذولة في التحضير لهذه الاجتماعات. كما قدم نبذة عن أداء الهيئة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الزراعية التي تشارك فيها الهيئة بلغ 52 شركة، موزعة على أربع قطاعات رئيسية، حيث تمثل الاستثمارات في هذه الشركات 92% من رأسمال الهيئة المدفوع.

وأوضح الدكتور الزعابي أن إجمالي دخل الهيئة لعام 2023 بلغ نحو 69 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33 مليون دولار في عام 2022، مع صافي ربح يبلغ نحو 42 مليون دولار أمريكي لنفس العام. كما أشار إلى بدء الهيئة في مراجعة خططها الاستراتيجية لعام 2024، بهدف تحديد أهداف أكثر طموحًا وتوافقًا مع رسالتها، وتطوير سياسات واستراتيجيات الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع وفقًا لأفضل الممارسات.

بالإضافة إلى أتمتة إجراءات العمل فيها بما يضمن المزيد من الكفاءة والفعالية في أنشطتها، وأنها اتخذت خطوات من أجل رفع مستوى الأداء والحوكمة من خلال تعزيز نظم الرقابة الداخلية وتشجيع الالتزام بإدارة المخاطر في الوحدات الإدارية الأساسية.
ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها البرنامج الاستثماري للهيئة لعام 2024 الذي أعد على ضوء موجهات للخطة الاستراتيجية المعتمدة للعام 2024، الجدير بالذكر أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشاريع الهيئة العربية في جمهورية مصر العربية تبلغ 217 مليون دولار أمريكي.
توفر هذه المشاريع والشركات القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والتأسيس، التي تساهم فيها الهيئة، حوالي 56,420 فرصة عمل دائمة وموسمية وتعاقدية.
وتساهم الهيئة العربية في مصر من خلال عدة شركات، منها: شركة الفيوم لصناعة السكر: تنتج السكر الأبيض والمولاس ولب البنجر، وتهدف إلى تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
شركة الحاصلات الزراعية: تهدف إلى تجفيف وحفظ وتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية المختلفة. شركة ميديل إيست للقاحات البيطرية (ميفاك): تهدف إلى تلبية احتياجات الدول العربية من بعض اللقاحات الهامة والأكثر استخداماً.
سونا

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