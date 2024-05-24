دخل الهيئة العربية للاستثمار واﻻنماء الزراعي.. 69 مليون دولار

تم عقد الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في العاصمة الإدارية بالقاهرة، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كجزء من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وقد ترأست هذا الاجتماع السيدة فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية، التي ترأست مجلس المساهمين للدورة 48.

في كلمته الافتتاحية، قدم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمناسبات السنوية للهيئات المالية العربية، وعلى الجهود المبذولة في التحضير لهذه الاجتماعات. كما قدم نبذة عن أداء الهيئة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الزراعية التي تشارك فيها الهيئة بلغ 52 شركة، موزعة على أربع قطاعات رئيسية، حيث تمثل الاستثمارات في هذه الشركات 92% من رأسمال الهيئة المدفوع.

وأوضح الدكتور الزعابي أن إجمالي دخل الهيئة لعام 2023 بلغ نحو 69 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33 مليون دولار في عام 2022، مع صافي ربح يبلغ نحو 42 مليون دولار أمريكي لنفس العام. كما أشار إلى بدء الهيئة في مراجعة خططها الاستراتيجية لعام 2024، بهدف تحديد أهداف أكثر طموحًا وتوافقًا مع رسالتها، وتطوير سياسات واستراتيجيات الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع وفقًا لأفضل الممارسات.