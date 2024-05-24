سياسية

لدى لقائه بوزير الدفاع ترك يؤكد ثقته فى القوات المسلحة

2024/05/24
وزير الدفاع
وزير الدفاع - الفريق يس

استقبل الفريق ركن يس إبراهيم يس، وزير الدفاع المكلف، في مكتبه يوم الخميس، الناظر محمد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، ورئيس تنسيقية شرق السودان. أكد الناظر ترك دعمه لجرحى ومصابي عمليات معركة الكرامة، وأعرب عن دعمه الكامل للمجهود الحربي. كما قدَّر دور القوات المسلحة في تحقيق النصر، الذي يجمع السودان ويضمن أمن أراضيه من كل أشكال الاعتداءات، وأكد ثقته الكبيرة في قدرة القوات المسلحة على هزيمة التمرد وأعلن دعمه الكامل لها.

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سونا

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