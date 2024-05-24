السفير السعودي يلتقي إتحاد اصحاب العمل السوداني

ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والمملكة العربية السعودية، نظمت الغرفة التجارية بالبحر الأحمر لقاءً مع سعادة سفير المملكة العربية السعودية في السودان، علي بن حسن جعفر، بحضور الدكتور ياسر الجميعابي، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل.

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واتفقا على تأسيس الغرفة التجارية السودانية السعودية المشتركة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة. وأشار السيد علي هاشم، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، إلى أهمية التبادل التجاري بين البلدين في خدمة مصالح الشعبين.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر الجميعابي الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل على العلاقات العميقة بين السودان والمملكة، ودعم المملكة للسودان في كافة المحافل، داعياً إلى تفعيل شراكة اقتصادية فعالة بين البلدين.