نائب رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى إرتيريا

انطلق القائد مالك عقار اير، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإريترية “أسمرا”، وذلك يوم الخميس للمشاركة في احتفالات العيد الوطني لإريتريا. يرافقه خلال هذه الزيارة السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية المكلف. وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

خلال هذه الزيارة، سيجري القائد مباحثات مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الحالية في الحرب وتأثيرها على المنطقة والمجتمع الدولي.