سياسية
التيار الوطني: ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مليشيات الدعم السريع
قال التيار الوطني بأنه يؤكد على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والاعتداءات على المدنيين وحماية حقوق النازحين لا سيما وأنهم غير منخرطين في أي عمليات قتالية.
– شجب استخدام مليشيات الدعم السريع للعنف ضد المدنيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني
– ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مليشيات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان
– نطالب القوات المسلحة بعدم معالجة الأخطاء بارتكاب ذات الأخطاء وخلق مليشيات جديدة.
– نناشد جميع القوى الوطنية والشعبية السودانية للوقوف صفا واحدا ضد هذه الجرائم البشعة والعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
الجزيرة – السودان
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