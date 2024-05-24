سياسية

التيار الوطني: ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مليشيات الدعم السريع

2024/05/24
home 223
الدعم السريع
قال التيار الوطني بأنه يؤكد على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والاعتداءات على المدنيين وحماية حقوق النازحين لا سيما وأنهم غير منخرطين في أي عمليات قتالية.
– شجب استخدام مليشيات الدعم السريع للعنف ضد المدنيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني
– ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على مليشيات الدعم السريع لوقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان
– نطالب القوات المسلحة بعدم معالجة الأخطاء بارتكاب ذات الأخطاء وخلق مليشيات جديدة.
– نناشد جميع القوى الوطنية والشعبية السودانية للوقوف صفا واحدا ضد هذه الجرائم البشعة والعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
443734315 845575497601455 4587859440819231013 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeHmWh dBsKJTgIKoybj9zudQD GN0JlO6RAP4Y3QmU7pN 3OzZ4US6AE1AS E XDPO1LUZE y GF1tU lH0Y7Dh& nc ohc=swkKHNiyYYMQ7kNvgGwzGYf& nc ht=scontent.fcai11 1
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/24