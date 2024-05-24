حاكم إقليم دارفور المكلف بابكر حمدين: لمليشيا ظلت تمارس أسلوبها الخبيث في الانتهاكات عبر القصف العشوائي لمناطق المدنيين

قال حاكم إقليم دارفور المكلف بابكر حمدين خلال اجتماع حكومة الإقليم بأن الاجتماع ناقش الظروف العامة والحرجة للإقليم وخصوصاً مدينة الفاشر التي تتعرض لاستهداف وهجوم مستمر من مليشيات الدعم السريع.

– المليشيا ظلت تمارس أسلوبها الخبيث في الانتهاكات عبر القصف العشوائي لمناطق المدنيين والمستشفيات وحرق أجزاء من معسكر أبو شوك للنازحين.

– الاجتماع أكد تضامن ووقوف كل مؤسسات الإقليم بكل الولايات مع حكومة ولاية شمال دارفور وسيكونون سنداً وقوة داعمة لتماسك القوات المسلحة والقوة المشتركة.

– نوجه نداءات للمجتمع الدولي على عدم الصمت في هذه الجرائم الخطيرة والعقاب الجماعي للمواطنين عبر التجويع ومنع الدواء.

الجزيرة – السودان