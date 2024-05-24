سياسية

أدروب: بعد فشل كافة محاولات المليشيا الجنجويدية في التقدم العسكري بدأت بالتدوين والقصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين

2024/05/24
الدعم 1681799214
الدعم السريع
قال أحمد حسين أدروب الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنه بعد فشل كافة محاولات المليشيا الجنجويدية في التقدم العسكري بدأت بالتدوين والقصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين ومراكز الإيواء.
443819123 845483804277291 6580385792290332329 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeG ncbONbkPvmffEdXR8Nj2IlPj aUzgr4iU P5pTOCvoF9EBskObwaFRkT LFcrF wsVqs0Xv oNtkqUl4zeAW& nc ohc=jWEHo1Y0qkoQ7kNvgEmFC 9& nc ht=scontent.fcai11 1
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/24