أدروب: بعد فشل كافة محاولات المليشيا الجنجويدية في التقدم العسكري بدأت بالتدوين والقصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين

قال أحمد حسين أدروب الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنه بعد فشل كافة محاولات المليشيا الجنجويدية في التقدم العسكري بدأت بالتدوين والقصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين ومراكز الإيواء.

الجزيرة – السودان