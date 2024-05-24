ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار والوصول دون عوائق لتقديم المساعدات

وقالت الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني لما يقدر بنحو 800 ألف مدني في الفاشر والمناطق المحيطة تدهور بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 10 مايو