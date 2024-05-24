سياسية

ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار والوصول دون عوائق لتقديم المساعدات

2024/05/24
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
قالت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار والوصول دون عوائق لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بالسودان.
وقالت الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني لما يقدر بنحو 800 ألف مدني في الفاشر والمناطق المحيطة تدهور بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 10 مايو
444482186 469689665564282 7103316766877257260 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFRtQZFcGqyTq7XZcMCm9rIW5nm9j0rJypbmeb2PSsnKlow7GGvVgOKc5cBXgaTg1n5TyS3wxmCJpHFoRFFlYpB& nc ohc=FTR5d5qgnigQ7kNvgF1OySD& nc ht=scontent.fcai11 1
الشرق للأخبار

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/24