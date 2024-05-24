بيان.. شركة ام تي ان تعلن عن بداية رجوع الخدمات تدريجياً

يسرنا في شركة ام تي ان، الاعلان عن بداية رجوع الخدمات تدريجياً بتوفيق الله و عونه. ونحن إذ نتقدم بالاعتذار للمشتركين الكرام نؤكد على أن توقف الخدمات في الفترة الماضية حدث لظروف قهرية و أسباب خارجة تماماً عن ارادتنا. كما أن تأخر استعادتها نتج عن تحديات عديدة واجهت الشركة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، و نؤكد على التزامنا و حرصنا التام على مواصلة المسيرة في خدمة السودان و أهله رغماً عن الخسائر الكبيرة التي ظلت تتكبدها الشركة منذ بداية الأحداث في البلاد و المخاطر الجسيمة و الصعوبات الجمة التي تواجهنا في أداء المهام العملياتية و توفير الظروف و المعينات الضرورية لاستمرار و استقرار الخدمات، و ذلك إيمانا منا بأهمية و حيوية خدمات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و بموجب التزاماتنا الأخلاقيّة و القانونية، لا سيما في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

المشترك الكريم،

نرجو أن نوضح بأنه سيتم استعادة الخدمات تدريجياً من حيث تنوعها و انتشارها، كما نرجو من المشترك الكريم العلم بأنه، و لاسباب فنية، سيتم توفير بيانات الأرصدة السابقة في وقت لاحق، وسيتم إخطاركم بذلك، كما ستكون بعض الخدمات مجاناً لفترة اسبوع من تاريخ انطلاقها. و سيتم التواصل المستمر معكم و اعلامكم بالتفاصيل المتعلقة بذلك.

المشتركين الأعزاء بصفة خاصة و كل أصحاب المصلحة بصفة عامة،

نتقدم لكم بالشكر و التقدير لحسن تفهمكم لمآلات الأوضاع في الفترة السابقة، و لا يخفى عليكم أن أبناء و بنات الوطن من منسوبي الشركة و الشركاء ظلوا يعملون تحت ظروف غاية في التعقيد و يقدمون التضحيات و يواجهون المخاطر بكل التجرد و نكران الذات لاستمرار الخدمة منذ بداية الاحداث، كما أنهم ظلوا يبذلون الجهد المتواصل في مواجهة التحديات لاستعادة الخدمة، حتى تكللت مجهوداتهم بالنجاح بعون الله، فلهم الشكر و التقدير و ستتواصل الجهود في سبيل استعادة الخدمات لتعم كل البلاد بإذن الله و توفيقه.

ختاماً، نسأل الله الكريم أن يعيد الأمن و السلام في كل ربوع البلاد في القريب العاجل.