مدير شرطة ولاية الجزيرة المكلف يعقد اجتماعاً بمدير التأمين الصحي بالولاية

في إطار الجهود المبذولة من رئاسة قوات الشرطة لتوفير كافة الخدمات لمنسوبي شرطة ولاية الجزيرة وخصوصاً الخدمات الصحية حتى يتفرغوا لأداء مهامهم المهنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة من إدارة التأمين الصحي لتوسيع مظلة التأمين وتعميماً للفائدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ومن خلال اللقاء أكد مدير التأمين الصحي أن إدارته سوف تقدم خدمات مباشرة عبر نافذة مركز ومستشفي الشرطة بالمناقل بجانب توفير الأدوية بالصيدلية خاصة تلك التي تتعلق بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن دعم والي ولاية الجزيرة لخطة التأمين الصحي شكل معالم خريطة الطريق لوصول مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين مع توفير التخصصات النادرة والاختصاصيين.

هذا وستقوم إدارتا التوجيه والخدمات بشرطة الولاية والتأمين الصحي بمعاينة وتحديد متطلبات مركز ومستشفي الشرطة بالمناقل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان