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القضارف.. تأمين الولاية من المندسين والخلايا النائمة الداعمة لمليشيا التمرد
تعزيزاً لروح التواصل الاجتماعي ورفعاً للروح المعنوية وسط قوات شرطة الولاية نظمت إدارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية القضارف برعاية وإشراف مدير شرطة الولاية اليوم الترفيهي لقوة الطوارئ والعمليات بحضور مدراء الدوائر ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية.
اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف أكد حرص واهتمام شرطة الولاية على تهيئة بيئة العمل من خلال توفير الدعم اللازم للقوة حتى تضطلع بدورها كاملاً من خلال استمرار مثل هذه البرامج التي من شأنها أن ترفع الروح المعنوية للقوات العاملة بالارتكازات حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مبيناً أن جميع الأجهزة النظامية بالولاية يد واحدة تعمل لأجل هدف واحد هو حماية الوطن والمواطن والوقوف مع قوات الشعب المسلحة في معركة الكرامة حتى يتم دحر كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الولاية، داعياً القوة للتحلي باليقظة التامة لتأمين الولاية من المندسين والخلايا النائمة الداعمة لمليشيا التمرد.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة الى تكريم الفريق شرطة/ محمد عبدالرحيم كافي وعدد من أفراد الطوارئ المتميزين.
هذا وقد وجد البرنامج رضا واستحسان القوة بدائرة الطوارئ والعمليات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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