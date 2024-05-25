القضارف.. تأمين الولاية من المندسين والخلايا النائمة الداعمة لمليشيا التمرد

اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف أكد حرص واهتمام شرطة الولاية على تهيئة بيئة العمل من خلال توفير الدعم اللازم للقوة حتى تضطلع بدورها كاملاً من خلال استمرار مثل هذه البرامج التي من شأنها أن ترفع الروح المعنوية للقوات العاملة بالارتكازات حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مبيناً أن جميع الأجهزة النظامية بالولاية يد واحدة تعمل لأجل هدف واحد هو حماية الوطن والمواطن والوقوف مع قوات الشعب المسلحة في معركة الكرامة حتى يتم دحر كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الولاية، داعياً القوة للتحلي باليقظة التامة لتأمين الولاية من المندسين والخلايا النائمة الداعمة لمليشيا التمرد.