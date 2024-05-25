قائد الدفاع الجوي يتفقد قيادة الفرقة (19) مشاة مروي

قام قائد الدفاع الجوي، الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، بزيارة لقيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة في مروي، حيث كان في استقباله قائد الفرقة، اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر.

خلال هذه الزيارة، قدم قائد الدفاع الجوي نظرة شاملة عن الأوضاع الأمنية في الولاية، وتناول الجهود التي تبذلها الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لمواجهة التهديدات الأمنية وللحفاظ على استقرار الولاية الشمالية. كما أشاد بدور الفرقة في دحر المليشيات المتمردة أثناء هجومها على مطار مروي الدولي منذ بداية الحرب في أبريل الماضي.

وفي إطار تقديره لتضحيات القوات المسلحة والجهات الأمنية والمقاومة الشعبية، عبر قائد الدفاع الجوي عن مواساته لأرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين ضحوا في ميادين القتال من أجل الدفاع عن البلاد وكرامتها. كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والإفراج عن المأسورين.

من جانبه أكد قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي جاهزية الفرقة وتعاونها مع القوات النظامية الاخري وبمساندة المقاومة الشعبية والمستنفرين ومجنمع الولاية للدفاع عن العقيدة والوطن وحماية الولاية الشمالية مشيرا الي أن زيارة قائد الدفاع الجوي لقيادة الفرقة مثلت دفعة قوية للفرقة وهي تعمل وتسهر علي حفظ الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين.

سونا