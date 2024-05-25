اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: نناشد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للقيام بدورهما في تأمين وصول مواد الإغاثة للمدنيين

قالت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بأنها تدين ما رصدته من الانتهاكات الجسيمة المستمرة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ووثقتها بنفسها.

– تدين اللجنة الوطنية مليشيا الدعم السريع المتمردة لممارستها الممنهجة والمستمرة للتعذيب والقتل والاضطهاد ضد جنود القوات المسلحة الذين أصبحوا غير قادرين على القتال بسبب الاعتقال أو الجراح.