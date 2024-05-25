سياسية
الأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى دفع عالمي متضافر لوقف إطلاق النار في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى دفع عالمي متضافر لوقف إطلاق النار في السودان تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري: مواطنو محلية كرري يعيشون أياماً عصيبة في ظل القصف المستمر من المليشيا و سقوط عشرات القتلى خلال الأيام الماضية في أحياء متفرقة.
الجزيرة – السودان
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