الأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى دفع عالمي متضافر لوقف إطلاق النار في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى دفع عالمي متضافر لوقف إطلاق النار في السودان تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري: مواطنو محلية كرري يعيشون أياماً عصيبة في ظل القصف المستمر من المليشيا و سقوط عشرات القتلى خلال الأيام الماضية في أحياء متفرقة.

الجزيرة – السودان