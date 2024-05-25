شاهد بالفيديو.. ضباط بالجيش السوداني طالبوا باندماج الدعم السريع قبل قيام الحرب

طالب ضباط بالجيش السوداني باندماج الدعم السريع قبل قيام الحرب بالجيش منهم من قدم مذكرة بضرورة الاندماج ومنهم من إحيل إلى المعاش جراء مطالبته للقرارات..

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح. تعرف عليهم:

الجزيرة – السودان