اللجنة الدولية للصليب الأحمر: استخدام الأسلحة الثقيلة في مدينة الفاشر سيكون له عواقب كارثية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن استخدام الأسلحة الثقيلة في مدينة الفاشر سيكون له عواقب كارثية على السكان والبنية التحتية، وعلى الجهات المشاركة في القتال الامتناع عن الاشتباكات في المناطق الحضرية كأولوية قصوى.

الجزيرة – السودان