بالصور.. وفد من حركات الكفاح المسلح يتفقد عدد من الارتكازات بمدينة الفاشر ومشاد تحذر في الجزيرة

قام وفد من حركات الكفاح المسلح بتفقد عدد من الارتكازات بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وحذرت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” من كارثة إنسانية محتملة بولاية الجزيرة جراء اتساع رقعة انتهاكات ميليشيات الدعم السريع ضد المدنيين العزل في مناطق مختلفة من الولاية حيث لا زالت ترتكب الفظائع الوحشية بالقتل والتهجير القسري والنهب.