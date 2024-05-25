سياسية

بالصور.. وفد من حركات الكفاح المسلح يتفقد عدد من الارتكازات بمدينة الفاشر ومشاد تحذر في الجزيرة

2024/05/25
علم السودان
السودان
قام وفد من حركات الكفاح المسلح بتفقد عدد من الارتكازات بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وحذرت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” من كارثة إنسانية محتملة بولاية الجزيرة جراء اتساع رقعة انتهاكات ميليشيات الدعم السريع ضد المدنيين العزل في مناطق مختلفة من الولاية حيث لا زالت ترتكب الفظائع الوحشية بالقتل والتهجير القسري والنهب.
445170320 845862337572771 9014205804249001500 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGe2qrfA yRXcqdAVJoBv15l7ryHMb0Ga XuvIcxvQZr6hntQfRBMN 6o5C3kenPEgdHdGSREp7T8ovmfQUpc1f& nc ohc=sMVuZTWOurYQ7kNvgFe4gvu& nc ht=scontent.fcai11 1
443715235 845949624230709 7661823192602996897 n.jpg? nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGfjdhyxef1DDFIMhZxVnWXdfhN5ON4x3t1 E3k43jHe y4gZC1kpAWJaZax5udvB3alHeAYLL4jLTj53ejfgL3& nc ohc=Auzl7RiV74UQ7kNvgEX5eIN& nc ht=scontent.fcai11 1
445174457 845949667564038 1404633434274584996 n.jpg? nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFmgCV7JVeLkkEyJR7bfUL4V8LA2JLxG lXwsDYkvEb6fW7Trk6Ot6I9gfVAFtw8vMXwR8u4eaVddvgNPpHJW4p& nc ohc=MrQy V2Ix0IQ7kNvgFm0RtY& nc ht=scontent.fcai11 1
443696840 845949727564032 1649096924040127676 n.jpg? nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFOLkAYF0m Ihu7rcau35NzDt2g4j7Qcr8O3aDiPtByvz 6 jKGQN6vCrwjsuJj9oLWpmR ztLr2n ERzutTNBC& nc ohc= pMBo64OmhsQ7kNvgGlY1pA& nc ht=scontent.fcai11 1

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/25