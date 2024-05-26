سياسية
منظمة ميرم للسلام وتنمية المرأة: أصبح وضع النساء الصحي بالفاشر حرج للغاية بعد استهداف مستشفى النساء والتوليد
أدانت منظمة ميرم للسلام وتنمية المرأة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بالفاشر بواسطة قوات الدعم السريع
– نعلن عن تقديم المساعدات استجابةً للنداء الإنساني الطارئ بالفاشر والمناطق المتأزمة.
– أصبح وضع النساء الصحي بالفاشر حرج للغاية بعد استهداف مستشفى النساء والتوليد بواسطة قوات الدعم السريع.
الجزيرة – السودان
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