أرامكو السعودية تعتزم بيع أسهم بعدة مليارات من الدولارات قريبا

ذكر مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن السعودية تنوي بيع أسهم بقيمة مليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة “أرامكو” في شهر يونيو على الأرجح، وهذا قد يكون واحدًا من أكبر صفقات الأسهم في المنطقة.

أفاد أحد المصادر بأن الطرح المزمع قد يُجمع نحو 10 مليارات دولار، ولكنهما لم يكشفا عن تفاصيل أكثر حيث قالا إن الأمور قيد التحضير وقد تتغير التفاصيل.

من المقرر أن يتم إدراج الأسهم في بورصة الرياض بعد جولات ترويجية وعملية تسويق شاملة، بدلاً من الطرح السريع خلال أيام قليلة.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي ولا شركة أرامكو على طلب رويترز للتعليق.

وأشارت رويترز إلى أن بنوك مثل سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي كانت مستعدة مسبقاً لإدارة عملية البيع.

يأتي هذا في إطار تحول اقتصادي يسعى إليه السعودية والمعروف بـ “رؤية المملكة 2030″، الذي يضع التوسع في القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية في مقدمة أهداف التنمية المستقبلية.

وتظل الحكومة السعودية إلى حد كبير المساهم الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 بالمئة وتعتمد بشكل كبير على عائداتها.

وذكرت أرامكو في وقت سابق في مايو الحالي، أنها تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار، على الرغم من إعلانها انخفاض الأرباح في الربع الأول وسط تدني أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة.

ومنذ الطرح العام الأولي في 2019، وهو أكبر طرح عام أولي في العالم، قفزت أسهم أرامكو من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا إلى مستوى مرتفع عند 38.64 ريال قبل عام. وأغلقت أسهمها عند 29.95 ريال، الخميس.

رويترز