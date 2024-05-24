حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة: الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين

قال حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة بأنه يؤكد أن كل جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع لن تسقط بالتقادم وأن مصير مرتكبيها المثول أمام العدالة لا محالة

– الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء.