سياسية

حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة: الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين

2024/05/24
المؤتمر السوداني
حزب المؤتمر السوداني
قال حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة بأنه يؤكد أن كل جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع لن تسقط بالتقادم وأن مصير مرتكبيها المثول أمام العدالة لا محالة
– الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء.
– نؤكد على موقفنا المبدئي الرافض للحرب ونحث طرفيها على إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية.
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الجزيرة – السودان

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