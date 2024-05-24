سياسية
حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة: الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين
قال حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة بأنه يؤكد أن كل جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع لن تسقط بالتقادم وأن مصير مرتكبيها المثول أمام العدالة لا محالة
– الدعم السريع تورطت في انتهاكات جسيمة ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء.
– نؤكد على موقفنا المبدئي الرافض للحرب ونحث طرفيها على إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة