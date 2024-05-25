السعودية: عدم السماح بدخول مكة أو البقاء لمن يحمل تأشيرة زيارة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة وحتى 23 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق “نسك” اعتبارا من اليوم الخميس، إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام.

وشددت على أنه لا حج بلا تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.

وأعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح لعام 1445هـ / 2024م اعتبارا من تاريخ 1445/11/25هـ حتى 1445/12/14هـ الموافق 2024/6/2م حتى 2024/6/20م.

وأضافت الوزارة أن غرامة بقيمة (10,000) ريال لكل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية:

-مدينة مكة المكرمة

-المنطقة المركزية

-المشاعر المقدسة

-محطة قطار الحرمين بالرصيفة

-مراكز الضبط الأمني

-مراكز الفرز

-مراكز الضبط الأمني المؤقتة

وتابعت الوزارة: سيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين، والبالغة 10,000 ريال، في حال( تكرار المخالفة وترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن براحة وطمأنينة.

البيان