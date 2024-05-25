ضبط كميات كبيرة من المتفجرات بقرية بولاية القضارف

تمكنت قوة من ارتكاز قرية قرين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف اليوم من ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والمواد الحارقة معباة داخل جوالات من البصل على متن عربة لورى وتم القبض على اربعة متهمين .

ووقف والى القضارف اللواء الركن معاش محمد احمد حسن احمد ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات والمدير التنفيذى لمحلية قلع النحل، على الضبطية بالقسم الأوسط ببلدية القضارف.

واشاد والى القضارف بالحس الامنى الكبير لقوة الارتكاز بقرية قرين .

وقال إن الارتكازات تمثل اضافة حقيقية للقوات الأمنية وانها ستكون العين الساهرة لحماية كافة المواقع بالولاية بجانب القوات الأمنية الاخرى والتى تضطلع بدورها كاملا فى حماية الولاية .

ووجه الوالى بتحفيز تيم الارتكاز بقرية قرين.

من جهته أكد الاستاذ ادريس عباس المدير التنفيذى لمحلية قلع النحل جاهزية المحلية لسد الثغرة الجنوبية الغربية للولاية مشيدا بشباب المقاومة الشعبية بارتكاز قرين فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال إن قلع النحل ستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه المساس بارض السودان مؤكدا فى الوقت ذاته تمكين الارتكازات لتضطلع بدورها كاملا.

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