السعودية تعيد شحنة صادر مخالفة للاشتراطات الصحية

أعادت إدارة الحجر الحيواني والنباتي بوزارةالزراعة السعودية، الباخرة بنياس (1) والتي تحمل شحنة صادر قوامها 14904 رؤوس من الضأن قادمة من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأشارت لمخالفة الشحنة، الاشتراطات السعودية الخاصة بنسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.

صحيفة السوداني