تجدد الاشتباكات شرق (الأعوج) شرق الدويم والطيران يتصدى للتمرد

تجددت الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع صباح اليوم شمال شرق منطقة الأعوج، شرق مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض وتمكن الطيران الحربي من التصدي للقوة المهاجمة واجبارها على التراجع.

وفي الناحية الغربية لمدينة الدويم تصدى الطيران الحربي لقوى التمرد في مناطق الحسين والسليك وأبقر وكبدها خسائر في العتاد والأرواح و نقل بعدها الجرحى للعلاج في مستشفى ودنمر.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية هلال ٣ أيام لهجوم الدعم السريع على هذه المناطق والجيش نجح في المرتين بصد الهجوم .

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