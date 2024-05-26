العدل والمساواة: مليشيا الدعم السريع تستمر في استهداف المدنيين و معسكرات النازحين بالفاشر و الجزيرة

لا زالت مليشيا الدعم السريع مستمرة في استهداف المواطنين الأبرياء في معسكرات النازحين و الاحياء السكنية بمدينة الفاشر و قرى الجزيرة، و ذلك بالقصف المتعمد للأحياء السكنية المكتظة بالسكان و معسكرات للنازحين و مداهمة القرى.

حيث قصفت مليشيات الدعم السريع بالمدافع و الصواريخ و مضادات الطائرات نهاية الأسبوع الماضي معسكر ابو شوك (نيفاشا) بالفاشر ما أدى إلى قتل اعداد كبيرة من النازحين و جرح المئات معظهم من الأطفال و النساء و المسنين، و حرق عشرات الوحدات السكنية، كما قصفت هذه المليشيات الأحياء السكنية الشرقية و الجنوبية الشرقية لمدينة الفاشر و هي أعلى المناطق كثافة سكانية بالمدينة و أوقعت عمليات القصف العشوائي المتعمد عشرات القتلى و مئات الجرحى في هذه المناطق، كما أدت إلى حرق اجزاء واسعة من الأحياء الجنوبية الشرقية ( حي الوحدة، الوفاق، السلام … الخ ) و تسببت في خسائر مادية كبيرة جدا، و استمرت أعمال القصف المتعمد لمعسكرات النازحين و الأحياء السكنية بمدينة الفاشر حتى مساء أمس الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤.

و استهدف مليشيا الدعم السريع المرافق الصحية بمدينة الفاشر بالراجمات و الصواريخ ما أدى إلى إتلاف مبانيها و تعطيل العمل بها و خروج بعضها عن الخدمة بالكامل، و لم يتبق بالفاشر سوى المستشفى الجنوبي الذي لم ينجو هو الآخر عن الاستهداف بالراجمات و الصواريخ، و هاجمت مليشيات الدعم السريع امس الجمعة الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٤ المصلين بالفاشر اثناء اداء صلاة الجمعة ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة وسط المصلين ما بين قتيل و جريح.

و في الجزيرة استمرت مليشيات الدعم السريع في أعمال القتل و السلب و النهب و الاغتصاب الممنهج و ترويع المواطنين في قرى الجزيرة، حيث داهمت يوم الخميس الماضي قرية التكينة بسيارات الدفع الرباعي و المواتر و قامت بأعمال وحشية في القرية من قتل و نهب و سلب و اغتصاب و ترويع المواطنين و تشريدهم. و تهدف مليشيات الدعم السريع من مداهمة المدن و القرى و عمليات القصف العشوائي لمعسكرات النازحين و الأحياء السكنية و المرافق الحيوية و دور العبادة و غيرها، قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين و تشريدهم و إلحاق الأذى الجسيم بهم و ترويعهم و ترهيبهم و تدمير أنماط حياتهم، ليتركوا ديارهم و ممتلكاتهم حتى يسهل لها نهبها و سرقتها و السيطرة على منازلهم. إن ما تقوم به مليشيات الدعم السريع من أعمال القتل الممنهج و الحرق و النهب و السلب و الاغتصاب و التشريد و منع وصول المساعدات الإنسانية و قفل الطرق و حصار المدن و القرى و الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الانساني، تعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان و جرائم ضد الإنسانية تستدعي ادانتها دوليا و محاسبة الجهات الداعمة لها أُمميَّا، و حملها على فك حصارها عن الفاشر و كافة المدن، و تصنيفها كمنظمة ارهابية و فرض عقوبات رادعة عليها حماية للمدنيين الأبرياء و العزل، و صونا للكرامة الإنسانية.