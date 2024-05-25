ياسر العطا: ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لاي دولة علي البحر الأحمر مقابل امدادنا بالأسلحة والذخائر وسنلغي الوثيقة الدستورية

قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية في حوار مع قناة العربية بأنه تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا.

وأضاف العطا: