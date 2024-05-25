ياسر العطا: ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لاي دولة علي البحر الأحمر مقابل امدادنا بالأسلحة والذخائر وسنلغي الوثيقة الدستورية

قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية في حوار مع قناة العربية بأنه تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا.
وأضاف العطا:
– إنجاز الجيش الحقيقي استرداده زمام المبادرة بالهجوم وترك العدو للدفاع.
– المناطق التي تركها الجيش “عاث” الدعم السريع فيها فسادا.
– الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن.
– فرنسا ساعية لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الإصليين.
– سنلغي الوثيقة الدستورية ونعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية
– خطاب مرتقب للبرهان يعلن فيه عن رئيس وزراء مستقل يعيّن حكومته من كفاءات مستقلة.
– ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لاي دولة علي البحر الأحمر مقابل امدادنا بالأسلحة والذخائر.
– لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من مختلف ألوان التيار السياسي.
– سحبنا الأسلحة من كتائب المقاومة الشعبية ونجهزهم الآن لمرحلة لاحقة.
– الدعم السريع والسياسيون الداعمون لهم فرضوا علينا القتال أو الاستسلام و”خيارنا القتال”
– سنقاتل لو سقطت الفاشر أو لم تسقط.. ولن نترك شبراً لعرب الشتات.
رصد وتحرير – “النيلين”
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