والي الخرطوم يبحث آليات توزيع العون الإنساني

عقد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا يوم السبت مع مديري المحليات بحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ومفوض العون الإنساني خالد عبدالرحيم.

تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بخدمة المواطنين، وشملت مراجعة شاملة لآليات توزيع العون الإنساني وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تسريع عملية توزيع جميع أنواع المساعدات بما في ذلك المساعدات الغذائية وغير الغذائية بشكل فوري، وطلبوا إجراء مراجعة دقيقة لتسجيل المواطنين حسب المحليات التي يأتون منها، مع الاستمرار في تقديم المساعدات للمواطنين في المحليات عند الحاجة إليها.