سياسية
البرهان يلتقي لجنة الحشد والتعبئة بالبحر الأحمر برئاسة شيبة ضرار
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التقى يوم السبت وفدًا من لجنة الحشد والتعبئة في ولاية البحر الأحمر، برئاسة شيبة ضرار.
أفاد أوديس أحمد علي، الأمين العام للجنة، في بيان صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار دعم وتأييد القوات المسلحة في جهودها لمواجهة المليشيات المتمردة، وأشار إلى أن رئيس المجلس تعهد بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لتجاوز المعوقات التي تعترض جهود السلام والتنمية في المنطقة.
وأكد الأمين العام للجنة الحشد وقوف أبناء الشرق مع القوات المسلحة وهي تذود عن حياض الوطن وأمنه وإستقراره، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعد صمام أمان السودان ووحدته، معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
سونا
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