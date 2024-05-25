تعزية السودان.. وزير الخارجية المكلف يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

التقى السيد السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية السوداني المكلف، في طهران بالسيد علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني. قام السيد حسين بنقل تعازي رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية الأسبوع الماضي.

أكد وزير الخارجية المكلف تضامن السودان، حكومةً وشعبًا، مع الحكومة والشعب الإيراني في هذا الحادث الأليم، وعبر عن ثقته في أن إيران ستتجاوز هذه الفاجعة بسرعة بناءً على مؤسساتها الراسخة والعريقة.

من جانبه، عبر السيد علي باقري عن شكرهم العميق للدعم القوي الذي تلقوه من القيادة السودانية، سواء من خلال برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والإخاء، أو من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتزرع الطمأنينة في نفوس الإيرانيين.