والي الخرطوم يقف على تأهيل المواقع الخدمية بأمدرمان القديمة

تشهد منطقة أمدرمان القديمة حاليًا أعمال تصليحية متنوعة تهدف إلى إصلاح عدد من الموافق الخدمية، استعدادًا لإعادتها للخدمة مرة أخرى.

أبدى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اهتمامًا كبيرًا بإيجاد مساحات لدفن الموتى في مقابر أحمد شرفي، وذلك بعد أن امتلأت المساحات المخصصة للدفن في أمدرمان وكرري. أوضح أن الجهود التي تبذل حاليًا في مقابر أحمد شرفي تهدف إلى المحافظة على الميادين المخصصة لممارسة الرياضة، واستغلال بعض المساحات حول المقابر لأغراض الدفن.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتلك المهمة قد قطعت مسافة طويلة في أعمالها، وبدأت في تنفيذ المعالجات عبر تجهيز عدد من القبور لأغراض الدفن.

وفي الوقت نفسه، تفقد الوالي الأعمال الهندسية الكبيرة لاستبدال خط المياه الرئيسي شرق مقابر أحمد شرفي، كإجراء نهائي لحل هذه المشكلة التي تسببت في مضايقات كبيرة للمواطنين وتسرب المياه للمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة في الأيام القادمة، مما سيحسن إمدادات المياه لمناطق ود نوباوي والقماير والكبجاب والحارات الجنوبية بالثورة.