سياسية

والي الخرطوم يقف على تأهيل المواقع الخدمية بأمدرمان القديمة

2024/05/25
ولاية الخرطوم

تشهد منطقة أمدرمان القديمة حاليًا أعمال تصليحية متنوعة تهدف إلى إصلاح عدد من الموافق الخدمية، استعدادًا لإعادتها للخدمة مرة أخرى.

أبدى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اهتمامًا كبيرًا بإيجاد مساحات لدفن الموتى في مقابر أحمد شرفي، وذلك بعد أن امتلأت المساحات المخصصة للدفن في أمدرمان وكرري. أوضح أن الجهود التي تبذل حاليًا في مقابر أحمد شرفي تهدف إلى المحافظة على الميادين المخصصة لممارسة الرياضة، واستغلال بعض المساحات حول المقابر لأغراض الدفن.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتلك المهمة قد قطعت مسافة طويلة في أعمالها، وبدأت في تنفيذ المعالجات عبر تجهيز عدد من القبور لأغراض الدفن.

وفي الوقت نفسه، تفقد الوالي الأعمال الهندسية الكبيرة لاستبدال خط المياه الرئيسي شرق مقابر أحمد شرفي، كإجراء نهائي لحل هذه المشكلة التي تسببت في مضايقات كبيرة للمواطنين وتسرب المياه للمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة في الأيام القادمة، مما سيحسن إمدادات المياه لمناطق ود نوباوي والقماير والكبجاب والحارات الجنوبية بالثورة.

ووقف الوالي على الأعمال التي تقوم بها هيئة مياه ولاية الخرطوم لإعادة الضخ بمحطة مياه بيت المال.
وقدم مدير الهيئة مهندس محمد علي العجب تقريرا خلال الزيارة للأعمال التي تمت حتى الآن مؤكدا أن الجهود الحالية ستسهم في اعادة المياه لعدد من أحياء أمدرمان القديمة.
وشارك في الزيارة مناديب مكتب عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر الذي قام بتوفير الطلمبات للمحطة، ويحرص على تشغيل المحطة لتسهم مع جهود العودة لامدرمان القديمة. كما رافق الوالي منسق مشروع إعادة تأهيل ولاية الخرطوم.
سونا

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/25