سلطان دار مساليت يلتقي البرهان ومناوي يقول: مقتل 30 مدنيا و17 عسكرياً وإصابة 27 آخرين جراء قصف مدفعي عشوائي على الفاشر

قال سلطان دار مساليت سعد عبد الرحمن بأنه أطلع البرهان على نتائج زياراته الخارجية واللقاءات التي عقدها في إطار تحقيق السلام وإنهاء الحرب ودعم القوات المسلحة لحسم المليشيا المتمردة.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمقتل 30 مدنيا و17 عسكرياً وإصابة 27 آخرين جراء قصف مدفعي عشوائي شنته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس.

الجزيرة – السودان