سياسية

سلطان دار مساليت يلتقي البرهان ومناوي يقول: مقتل 30 مدنيا و17 عسكرياً وإصابة 27 آخرين جراء قصف مدفعي عشوائي على الفاشر

2024/05/26
fashiron
الفاشر - شمال دارفور
قال سلطان دار مساليت سعد عبد الرحمن بأنه أطلع البرهان على نتائج زياراته الخارجية واللقاءات التي عقدها في إطار تحقيق السلام وإنهاء الحرب ودعم القوات المسلحة لحسم المليشيا المتمردة.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمقتل 30 مدنيا و17 عسكرياً وإصابة 27 آخرين جراء قصف مدفعي عشوائي شنته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس.
445165563 846710334154638 776868145349379780 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeH1NdNF4Y6fnlRdxzFo43jEUfbeZ6fPDZRR9t5np88NlDEsTVa13V2EnxWF v07uZwixKdGunFcM9G hRPfXOzO& nc ohc=eg51mzs8ooIQ7kNvgE9moQl& nc ht=scontent.fcai11 1
445197057 846731377485867 7145062013319002916 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGMxLnmY22tPYO8dU03 5gpJcgumRARjYolyC6ZEBGNimM4ZfTmhjHkcWb663lC3M1kGRvZSRTYsTAWgvs8WGAM& nc ohc= i1qXxHZZfEQ7kNvgHjjgUu& nc ht=scontent.fcai11 1
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/26