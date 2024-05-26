مجلس السلم والأمن الإفريقي: قلقون إزاء الوضع المتصاعد في مدينة الفاشر بشمال دارفور

قال مجلس السلم والأمن الإفريقي بأنهم قلقون إزاء الوضع المتصاعد في مدينة الفاشر بشمال دارفور التي تشهد تصاعداً في القتال على الرغم من النداءات المتكررة للأطراف المتحاربة بوقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدة.

وقالت القوة المشتركة لحركات – الكفاح المسلح بأنها لن ندخر جهداً في حماية المدنيين وممتلكاتهم ومقاومة وحشية ميليشيا آل دقلو الإرهابية حتى تحقيق النصر وعلى المواطنين البقاء في منازلهم ومراكز الإيواء بالمناطق الآمنة

الجزيرة – السودان