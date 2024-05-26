ليلى عبداللطيف تريند بعد فوز الأهلي.. ما حقيقة توقعاتها لبطل إفريقيا؟

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وسخر جمهور الأهلي، من خبيرة الأبراج، مرددين عبرة “قلشت منها”.

وأكدت ليلى، أنها توقعت بأن نادي مصري سيحظى ببطولة كبيرة، ولم تسمي النادي.

وطالبت ليلى عبداللطيف جمهورها بعدم الالتفات لأي تصريح منسوب إليها لم تظهر فيه بصوت وصورة، وقالت: “أنا بأحكي للعالم صوت وصورة، إذا لم تسمعوا صوتي وتروا صورتي فهذا ليس أنا”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جريدة الدستور