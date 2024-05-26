روسيا تعرض تزويد الجيش السوداني بالسلاح والذخيرة مقابل مطلب وحيد

أعلن ياسر العطا، القائد البارز في الجيش السوداني، يوم السبت، أن روسيا طلبت إقامة محطة وقود في منطقة البحر الأحمر مقابل توفير الأسلحة والذخيرة، مشيراً إلى أن اتفاقيات في هذا السياق ستُوقع قريباً.

وأكد العطا، الذي يشغل أيضاً منصب عضو في مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: “طلبت روسيا إنشاء نقطة تزود في البحر الأحمر مقابل تزويدنا بالأسلحة والذخائر”.

وأضاف أن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، “سيوقع على اتفاقيات مع روسيا في وقت قريب”.

كانت الدولتان قد وقعتا سابقاً اتفاقية لإنشاء قاعدة بحرية أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش أعلنوا لاحقاً أن هذه الخطط تحت المراجعة ولم تُنفذ أبداً.

وقد طورت روسيا علاقاتها في السابق مع قوات الدعم السريع التي تشبه العسكرية والتي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني منذ عام، وتُعتبر هذه القوات لها أيضاً صلات مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وفقاً لما تقوله مصادر دبلوماسية غربية.

ومنذ أكثر من عام، يدور قتال في السودان بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك ما يصل إلى 15 ألفا في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

وأجبر القتال نحو تسعة ملايين شخص على النزوح. وبحلول نهاية أبريل نزح إلى ولاية شمال دارفور لوحدها أكثر من نصف مليون نازح جديد في العام الماضي، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة.

رويترز