منوعات
ألف مبروك يا أهلي.. علاء مبارك يهنئ المارد الأحمر بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا
تقدم علاء مبارك، بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 12 في تاريخه ، وذلك بعد فوزه على نادي الترجي التونسي في المباراة النهائية.
وقال “مبارك”: ألف مبروك يا أهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مصراوي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة