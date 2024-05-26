كهربا يكرر احتفال البليهي

بعد فوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا، قام محمود كهربا، نجم الفريق، بتكرار احتفاله الشهير في الملاعب السعودية. وبفوز الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 على الترجي، حافظ الفريق على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

بعد الانتهاء من المباراة، توجه كهربا وهو يحمل علم الأهلي بحجم كبير، للاحتفال مع جماهير النادي في ستاد القاهرة. قام كهربا بوضع العلم في منتصف الملعب، مكررًا بذلك الاحتفال الذي قام به سابقًا لاعب الهلال السعودي علي البليهي في مباراة أخرى ضد النصر في دوري أبطال آسيا.

وأثار احتفال آل بليهي وقتها، جدلًا واسعًا بين مشجعي الهلال والنصر، خاصة وأنه قام بغرس العلم في ملعب الأول بارك معقل النصر، وعلق عبر شبكة إنستجرام “الأرض أرضي والزمان زماني”.

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