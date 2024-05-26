ماسك يتهم “واتساب” بسرقة بيانات العملاء “كل ليلة”

أثار الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الجدل مجددًا بعد أن حذَّر المستخدمين من تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، مؤكدًا أنه “يسرق محادثاتهم”.

وادّعى ماسك، اليوم السبت، في تغريدة نشرها على المنصة التي يملكها “إكس”، أن “واتساب” يقوم بنقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام “كل ليلة”، لافتًا إلى أن “بعض المستخدمين يظنون أنه آمن”.

وفي فيديو، نشره ماسك، قال إن “واتساب يعمل على تنشيط (ميكروفونات) الهواتف كل ليلة، لينقل جميع البيانات المشفرة للمستخدمين إلى خوادم الشركة”.

وانقسم متابعون في آرائهم بشأن ادعاءات ماسك، ففيما شارك بعضهم مخاوفه، شكك آخرون بمصداقيته.

كما طالب متابعون، الملياردير الأمريكي، بنشر أدلة على صحة ما يدعيه من قيام “واتساب” بسرقة البيانات.

إرم