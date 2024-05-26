منوعات
شاهد بالفيديو : مشاجرة عنيفة بين فتيات مصريات بمحافظة الجيزة
وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين مجموعة فتيات مصريات في أحد الشوارع العامة بمدينة أكتوبر في محافظة الجيزة.
وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، 3 فتيات يمسكن شعور بعضهن ويضربن بعضهن بالأيدي والأقدام، وألتف حولهن فتيات أخريات منهن من تحاول فك الاشتباك والبعض الآخر يشاركن في المضاربة.
ويسمع في الفيديو فتاة تصرخ في وجه المتشاجرة معها وتقول: أنتي بتمدي أيدك عليها، في إشارة لصديقتها.
— منوعات (@Rorala33) May 26, 2024
المرصد
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