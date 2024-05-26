عمال الشحن والتفريغ والصالات يغلقون بوابة ميناء عثمان دقنة ويطالبون بإقالة مدير الميناء

قام عمال الشحن والتفريغ وعمال الصالات؛ صباح اليوم؛ بإغلاق بوابة ميناء عثمان دقنة بسواكن، مطالبين بإقالة مدير ميناء دقنة على خلفية تعيينه لـ(كلات).

وطالب عمال الشحن والتفريغ، في مذكرة رفعوها إلى مدير جهاز المخابرات العامة بسواكن، بإقالة المدير الحالي وإيجاد بديل له، وإلغاء قرار التعيين الذي صدر من المدير الحالي.

وأضاف العمال: “يجب السماح بدخول العمال التابعين للشحن والتفريغ والعاملين داخل الحظيرة وعمال الصالات والإفراج المؤقت. وتحديد جلسه مع رؤساء الشركات بوجود الشرطة والأمن”.

كما طالبوا من الشركات تخفيض رسوم الطبالي لأبناء مدينة سواكن، وناشدوا حضور وزير النقل والمواصلات أو المدير العام لهيئه الموانئ البحرية لتحديد جلسة معهم خلال أسبوع.

صحيفة السوداني