المرور تفوج المركبات السفرية لحجاج بيت الله الحرام القادمة من الولايات البلاد للبحر الأحمر

فوجت الإدارة العامة للمرور المركبات السفرية لحجاج بيت الله الحرام المتجهة للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام ٢٠٢٤م / ١٤٤٥ هجري لعدد من ولايات البلاد شملت (ولاية الخرطوم / كسلا / نهر النيل) إلى ولاية البحر الأحمر. وتتقدم الفوج دورية قطاع درديب بجانب انتشار رجال المرور بالقطاعات والنقاط. وتأتي هذه الخطوة فى إطار الجهود الرامية لتحقيق السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الغرض من تفويج الحجاج هو الحفاظ على سلامتهم في طرق المرور السريع ووصولوهم آمنين وضبط السائقين على الطرق لكى يكونوا أكثر التزاماً بالقواعد المرورية، حيث بدأت الترتيبات الفنية لتفويج المركبات بالولايات بتكثيف الانتشار الواسع والكبير لمنسوبي المرور على امتداد الطرق القومية بدائرة الاختصاص إضافة إلى تجهيز الدوريات وعربات الإسعاف وتوزيعها على الطرق القومية الممتدة لتقليل نسب الحوادث، كما تنوه الإدارة العامة للمرور جميع سائقي المركبات السفرية بالالتزام بالسرعة القانونية وعدم التخطي مع ضرورة اتباع إرشادات رجال المرور والعمل بالنظم واللوائح المرورية المنظمة لعملية التفويج مع الالتزام التام بمسار الفوج وتتمنى لحجاج بيت الله وصولاً سالماً و حجاً مبروراً وعملاً متقبلاً.

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