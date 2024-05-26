قبائل البطانة تؤكد وقفتها خلف القوات المسلحة

أنعقد امس بمدينة حلفا الجديدة مؤتمر قضايا مجتمع البطانة والذي جاء تحت شعار (قوتنا في وحدتنا) برعاية ناظر عموم قبائل الشكرية العميد معاش أحمد محمد حمد أبوسن وتشريف قائد حامية حلفا الجديدة العقيد رُكن مدثر حسن صالح ، وعدد من شيوخ قبائل منطقة البطانة من الشكرية والبطاحين والبوادرة والدويحيين واللحويين والرشايدة والكواهلة و الكيان النوبي و البصالوة و الزغاوة و كل مكونات المنطقة.

العميد معاش أحمد محمد حمد أبوسن ناظر عموم الشكرية أكد على وقفة مواطني المنطقة مع القوات المسلحة واستعدادهم للفداء والتضحية ، واستكمال التدريب والتجهيز والتسليح لكافة القادرين على حمل السلاح للوقوف صفا واحدا لحماية الأرض والعرض ، مشددا على أنه لا سبيل لمواجهة هذا الخطر إلا بالتوحد والتكاتف والوقوف صفا واحدا لصد الأخطار التي تتهدد إنسان المنطقة .

الناظر تاج الدين عمر تاج ناظر الكواهلة الدليقاب أمن على أن منطقة البطانة بها من الموارد والإنسان ما يكفي للدفاع عنها ، لكن يجب على الجميع الإنتباه للخطر الذي يحيط بالمنطقة ويجب عليهم أن يتسلحوا بالوحدة ويلتفوا حول بعضهم لأنهم من سلالة واحدة ومن ظهر رجل واحد ويربطهم الهدف الواحد والمصير المشترك. الناظر أحمد حميد بركي ناظر عموم قبيلة الرشايدة أعلن تجديد وقوف قبيلة الرشايدة وكافة قبائل البطانة مع القوات المسلحة وأن أهل البطانة جميعا جاهزون للموت والتضحية في سبيل كرامتهم وعزتهم وحقهم في الحياة الكريمة ، وان كافة أهل البطانة على قلب رجل واحد ولن يتراجعوا عن عهدهم مع الوطن مهما كانت التضحيات.

من جانبه أكد ناظر اللحويين عيد الزين وحدتهم و تضامنهم معا من اجل الحفاظ على المنطقة آمنة مستقرة وقال بإذن الله سننتصر بتكاتفنا مع بعض و تقدم بالشكر لناظر الشكرية برعايته لهذا المؤتمر الذي جمع كل اهل البطانة. ممثل القوات المسلحة العقيد مدثر حسن صالح قائد حامية حلفا الجديدة أكد على أن القوات المسلحة ستكون ضامنة لمخرجات المؤتمر فيما يتعلق بالأمن والدفاع والتسليح والتجهيز ، كما تحدث ممثلو حكومتي ولايات كسلا والقضارف وممثلو عدد قبائل البطانة والذين أمنوا على رؤية المؤتمر وكلمة السيد ناظر عموم الشكرية .

وقد ناقش المؤتمر الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد وفي ظل العدوان الذي تشنه المليشيا المتمردة ضد مكونات الشعب السوداني وضد تاريخه وهويته ، ناقش المؤتمر عدة محاور عن الأمن الداخلي وتأمين المنطقة من العدوان الذي يتهددها ، وقد قُدمت ورقة عن الأمن والدفاع حوت مشاكل وحلول عن الأمن الداخلي وتأمين المنطقة .

كما ناقش المؤتمرون قضايا التسليح والتدريب والتجهيز وتغذية المعسكرات بالمستنفرين وزيادة نقاط الإرتكاز والدوريات المتحركة.

سونا