منوعات
بمناسبة تأجيل الجلسة الإفتتاحية (لمِعزة حمدوك)
اشتري رجل غنماية من ابو زوجتو وداها البيت … لقاها ما بتحلب مرتو ضحكت قالت ليه ابوي غشاك ؟ 🤣 !!!
قال ليها ايوه …. وبالمناسبة دي ما اول مرة يغشني !!!
🤣
📌📌
تخيل أن أكبر جبهة( مدنية ديمقراطية) تضم فقط ثلاثة ( أنصاص) حزبية وهي ( نص حزب الامة) و( نص المؤتمر السوداني ) (والتجمع الإتحادي ) وده أصلا ( نص ) وتحضر هذا ( الحشد المدني الديمقراطي ) حركة عنصرية مسلحة بصفة مراقب هي حركة الحلو!!!
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> و …… العايز يتغشى علي كيفو!!!
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