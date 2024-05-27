بمناسبة تأجيل الجلسة الإفتتاحية (لمِعزة حمدوك)

اشتري رجل غنماية من ابو زوجتو وداها البيت … لقاها ما بتحلب مرتو ضحكت قالت ليه ابوي غشاك ؟ 🤣 !!!

قال ليها ايوه …. وبالمناسبة دي ما اول مرة يغشني !!!

🤣

📌📌

تخيل أن أكبر جبهة( مدنية ديمقراطية) تضم فقط ثلاثة ( أنصاص) حزبية وهي ( نص حزب الامة) و( نص المؤتمر السوداني ) (والتجمع الإتحادي ) وده أصلا ( نص ) وتحضر هذا ( الحشد المدني الديمقراطي ) حركة عنصرية مسلحة بصفة مراقب هي حركة الحلو!!!

📌📌📌📌

> و …… العايز يتغشى علي كيفو!!!

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حسن إسماعيل