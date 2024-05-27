سياسية

مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل يتفقد سير العمل المروري بمحلية عطبرة

2024/05/27
Atbara nln
عطبرة
للوقوف على سير العمل المروري بمحلية عطبرة تفقد العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل رئاسة شرطة مرور محلية عطبرة بحضور المقدم شرطة عادل الريح مدير شرطة مرور محلية عطبرة وضباط وضباط الصف والجنود بمرور محلية عطبرة.
مدير شرطة مرور محلية عطبرة قدم تنويراً مفصلاً عن سير العمل المروري بالمحلية بشقيه الإداري والميداني إضافة للبرامج والخطط المرورية التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بالمحلية. وتفقد أيضاً قسم ترخيص عطبرة بحضور الرائد شرطة عيسى محمد بخيت مدير صالة ترخيص عطبرة حيث استمع من خلاله إلى تقرير مفصل عن أعمال الترخيص من إجراءات ترخيص المركبات ورخص القيادة بأنواعها.
العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقع الله أشاد بمستوى الأداء الوظيفي لشرطة مرور محلية عطبرة وصالة ترخيص عطبرة خلال الفترة السابقة كما شدد على ضرورة تجويد الأداء وحسن التعامل مع جميع مستخدمي الطريق وطالبي المعاملات المرورية وتكثيف الانتشار خاصة بالمواقع والتقاطعات المهمة لسهولة وانسياب حركة السير.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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