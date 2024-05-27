مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل يتفقد سير العمل المروري بمحلية عطبرة

مدير شرطة مرور محلية عطبرة قدم تنويراً مفصلاً عن سير العمل المروري بالمحلية بشقيه الإداري والميداني إضافة للبرامج والخطط المرورية التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بالمحلية. وتفقد أيضاً قسم ترخيص عطبرة بحضور الرائد شرطة عيسى محمد بخيت مدير صالة ترخيص عطبرة حيث استمع من خلاله إلى تقرير مفصل عن أعمال الترخيص من إجراءات ترخيص المركبات ورخص القيادة بأنواعها.