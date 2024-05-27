سياسية

مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يقف على أعمال الصيانة بأقسام شرطة الشمالي والسوق

2024/05/27
امدرمان
ضمن الخطط الموضوعة من شرطة ولاية الخرطوم الرامية لإعادة تأهيل أقسام الشرطة بمحلية أم درمان قام الفريق شرطة (حقوقي) إبراهيم شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يرافقه اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية أم درمان بزيارة لأقسام الشمالي وقسم السوق.
حيث وقف على أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل عقب أعمال التدمير الممنهج التي طالت المنشآت الشرطية من قبل متمردي الدعم السريع، ووقف على الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح القسم الشمالي ووجه بنظافة قسم السوق وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لإزالة الألغام وإزالة جميع مخلفات الحرب ووقف على آثار الدمار والخراب اللذين طالا مبنى كلية الحاسوب جامعة الرباط الوطني. كما قام بالوقوف على أعمال الصيانة لمحطة المياه بود نوباوي، مشيداُ بالجهد المبذول من قبل هيئة مياه الخرطوم في ظل هذه الظروف لتوفير المياه للأسر الموجودة بأحياء أم درمان القديمة.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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