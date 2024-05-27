إدارة الجنايات بالإدارة العامة للجوازات تتمكن من إيقاف متعاون مع المليشيا المتمردة في طريقه إلى خارج البلاد

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المذكور حضر للمطار بغرض السفر إلى خارج البلاد وعقب إرجاعه من كاونتر الجوازات بسبب تطابق اسمه بقوائم الحظر وقبل مغادرته المطار تم إيقافه والتحري معه. وخلال التحريات اتضح تعاون المذكور مع المليشيا المتمردة عبر قائد منطقة حلة كوكو حيث يقوم المذكور بدور الوسيط لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المليشيا المتمردة مقابل مبالغ مالية يتم تسليمه للقائد. وبتفتيش المذكور وجد بحوزته مبلغ (5.150) دولار أمريكي أقر باستلامها من أحد الأشخاص يعمل لدى إحدى الشركات ببورتسودان، وحاول المذكور تسليم المبلغ للمتحري كرشوة لإطلاق سراحه مع الالتزام بزيادة المبلغ نظير إطلاق سراحه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.