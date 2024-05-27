سياسية
إدارة الجنايات بالإدارة العامة للجوازات تتمكن من إيقاف متعاون مع المليشيا المتمردة في طريقه إلى خارج البلاد
تمكنت إدارة الجنايات والسيطرة الهجرية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة من إيقاف المتهم (ع أ أ م ) المتعاون مع المليشيا المتمردة بمطار بورتسودان الدولي بغرض السفر إلى خارج البلاد.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المذكور حضر للمطار بغرض السفر إلى خارج البلاد وعقب إرجاعه من كاونتر الجوازات بسبب تطابق اسمه بقوائم الحظر وقبل مغادرته المطار تم إيقافه والتحري معه. وخلال التحريات اتضح تعاون المذكور مع المليشيا المتمردة عبر قائد منطقة حلة كوكو حيث يقوم المذكور بدور الوسيط لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المليشيا المتمردة مقابل مبالغ مالية يتم تسليمه للقائد. وبتفتيش المذكور وجد بحوزته مبلغ (5.150) دولار أمريكي أقر باستلامها من أحد الأشخاص يعمل لدى إحدى الشركات ببورتسودان، وحاول المذكور تسليم المبلغ للمتحري كرشوة لإطلاق سراحه مع الالتزام بزيادة المبلغ نظير إطلاق سراحه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.
اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أشاد باليقظة والمتابعة العالية لقواته العاملة وكشفهم للحالات المحظورة واتخاذ الإجراءات الهجرية والقانونية اللازمة وفقاً للقانون ، مبيناً أن العمل بمنافذ الدخول والخروج يسير وفق خطط تأمينية ومتابعة لصيقة لضبط كل المخالفين واتخاذ الإجراءات بشأنهم.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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