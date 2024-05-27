حركة العدل و المساواة السودانية تنعي البروفيسور/ محمود موسى محمود

حركة العدل والمساواة السودانية

نعي أليم

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية البروفيسور/ محمود موسى محمود، و الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٤ بمستشفى شندي بعد صراع طويل مع المرض.

أمضى الدكتور محمود موسى محمود عمره في خدمة البلاد لا سيما في مجال التعليم العالي، حيث عمل الفقيد بكلية البيطرة جامعة الخرطوم، ثم مديرا لجامعة جوبا، ثم مديرا لجامعة الفاشر، ثم جامعة الخرطوم مرة أخرى حتى وافته المنية، كما شغل منصب رئيس اتحاد البياطرة السودانيين، و هو حفيد الأمير قمر الدين عبد الجبار أحد كبار قادة المهدية ووزير سلاح الاسلحة في عهد السلطان علي دينار.

يتقدم رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرة الفقيد و جميع آل موسى محمود و آل الأمير قمر الدين و أصهارهم و أقاربهم و زملاء الفقيد و طلابه و جميع مَنْ نهلوا مِنْ علمه، سائلين المولى عزّ و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و مغفرته، و أن يستمطر عليه شآبيب الرحمة، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.