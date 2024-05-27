وزير الخارجية يلتقى الرئيس الايراني المكلف بطهران

التقى السيد حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، صباح الأحد الموافق 26 مايو 2024 في طهران، بفخامة الرئيس الإيراني المكلف بإدارة شؤون الدولة، الدكتور محمد مخبر. قدم له التعازي نيابة عن السيد رئيس مجلس السيادة، ونيابة عن حكومة وشعب السودان في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادث تحطم الطائرة المروحية الذي وقع الأسبوع الماضي.

أكد السيد الوزير خلال اللقاء دعم وتضامن السودان مع إيران خلال هذه المحنة، معبراً عن ثقته التامة في قدرة إيران على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بحكمة قادتها ورسوخ مؤسساتها.

من جانبه، قدم الرئيس الإيراني المكلف الشكر للسيد الوزير على وقوف السودان مع إيران في هذه المحنة، مؤكداً أن إيران ستتجاوزها بقيادة مرشد الثورة، ووفقاً لأطر النظام الإسلامي الراسخ وأحكامه.

كما قدم السيد الوزير خلال اللقاء شرحاً لطبيعة الأوضاع في السودان بكل أبعادها، وتفاصيل المؤامرة التي يواجهها السودان بتخطيط ودعم من الخارج، والتضليل الذي يمارسه الإعلام العالمي في هذا السياق، والتعتيم على الممارسات الوحشية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان التي تمارسها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء خلال هذه الحرب.